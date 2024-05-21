THY o ülkeye seferleri yeniden başlatıyor!

THY ara verdiği Kabil seferlerine yeniden başladığını açıkladı.

THY o ülkeye seferleri yeniden başlatıyor!

Türk Hava Yolları (THY), ara verdiği Kabil seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket bugün İstanbul'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşla seferleri yeniden başlattı.

Kabil seferleri salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı icra edilecek.

Yolcular, İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 dolardan (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.

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Türk Hava Yolları (THY)
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