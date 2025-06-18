THY KABİN MEMURU ALIMI 2025: THY Kabin Memuru Alımı ne Zaman, Şartları Neler? THY Kabin Memuru (Kadın-Erkek) Boy ve Kilo Şartları Neler?

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Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın ve erkek adaylar için yeni personel alım ilanını yayımladı. 2025 yılı kapsamında duyurulan “Take-Off Kabin” ilanıyla en az ön lisans mezunu, belirli yaş aralığında olan adaylar başvuruda bulunabilecek. THY bünyesinde görev almak isteyenler için başvuru süreci, şartlar ve gerekli belgeler netleşti. Peki 2025 THY kabin memuru başvurusu ne zaman, şartları neler ve kimler başvurabilir? THY kabin memuru (kadın-erkek) boy ve kilo şartları neler? İşte, 2025 THY kadın erkek kabin memuru başvuru detayları...

2025 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri doğrultusunda kabin memuru kadrosuna yeni ekip arkadaşları katacak. Başvurular, THY’nin resmi kariyer sitesi olan kariyer.thy.com adresi üzerinden online olarak yapılacak. Adayların, başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınacak belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

THY kabin memuru alım ilanı halihazırda yayında. Adaylar uygunluk şartlarını taşıyorlarsa kariyer.thy.com üzerinden başvurularını hemen yapabilirler. İlgili belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY tarafından duyurulan ilana göre kabin memuru olmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

En az ön lisans mezunu olmak

1 Ocak 1988 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

Hizmet sektöründe deneyim veya havacılığa uygun kişilik özelliklerine sahip olmak

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

Adaylar, değerlendirme sürecinin ardından “kabin memuru adayı” unvanıyla işe alınacak ve İstanbul

Florya’daki THY Uçuş Akademisi’nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, uçuş görevine başlatılacak.

THY KABİN MEMURU ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler şöyle:

Kadın ve erkek adaylar için:

Lisans veya ön lisans mezuniyetine dair not döküm belgesi (Transkript)

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı (e-Devlet’te “Resmi” kurum ve “Diğer” gerekçesi seçilmeli)

SGK tescil ve hizmet dökümü (Barkodlu belge)

Erkek adaylar için ek olarak:

Barkodlu askerlik durum belgesi

Tecrübesiz kadın adaylardan ayrıca istenenler:

Yukarıdaki belgelerin tamamı (Askerlik belgesi hariç)

THY KADIN ERKEK BOY KİLO ŞARTLARI NELER?

Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi