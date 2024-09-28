THY 6 Ekim'e Kadar O Seferleri İptal Etti: Otobüsle Bile Gidilemeyecek
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını artırmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), Beyrut seferlerini iptal süresini uzatma kararı aldı. Daha önce 30 Eylül'e kadar iptal edilen uçuşlar, güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ekim'e kadar uzatıldı.
Kaynak: DHA
İsrail'in saldırılarındaki artış, uçuş güvenliğinde ciddi aksaklıklara yol açarken, birçok havayolu şirketi Beyrut'a olan seferlerini askıya almak zorunda kaldı.
THY de bu gelişmeler doğrultusunda 1-6 Ekim tarihleri arasında Beyrut’a gerçekleştireceği uçuşları karşılıklı olarak iptal etti. Şirket, uzun süredir bu kente sadece gündüz seferleri düzenliyordu.
Türk Hava Yolları’nın güvenlik gerekçesiyle aldığı bu karar, yolcu güvenliği öncelik verilerek gerçekleştirilmiş olup, Beyrut seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağı ise ilerleyen süreçte değerlendirilecek.