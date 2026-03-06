TFF'den 474 Kişiye 'Bahis' Cezası

TFF, bahis oynadığı gerekçesiyle 474 kulüp çalışanına hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den 474 Kişiye 'Bahis' Cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasına devam ediyor. Son 5 yılda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 507 kulüp personeli hakkında karar çıktı. TFF'den yapılan açıklamaya göre 474 kişiye hak mahrumiyeti cezası çıktı. 33 kişi hakkında ise ceza tayinine gerek olmadığına karar verildi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 45 gün, Fenerbahçe Tercümanı Saruhan Karaman ise 6 ay ceza aldı.

CEZA ALMAYANLAR

Ceza almayan isimler şöyle:

Ahmet Torlak, Ali Çetin, Atakan Gürgan, Aykut Durmaz, Berdan İlen, Berkay Karslı, Beyhan Demirci, Cenk Özyılmaz, Deniz Satılmış, Emre Gürkan Kurt, Eralp Atay, Ercan Öztürk, Erdem Özyeşil, Eren Sarıgül, Hidayet Deniz Çınar, Hüseyin Kurnaz, Kemal Erol, Kutay Caner, Mert Irmak, Mestan Hüseyin Çilekçi, Muhammed Sadık Seferoğlu, Murat Çalışkan, Mustafa Meriç, Nida Koyun, Numan Çaltulu, Nuri Uluer, Ömer Çakır, Ömer Fidan, Önder Bozbay, Tuncay Kurt, Ufuk Küçük, Yılmaz Şenci, Hayri Çavuşoğlu.

İşte TFF'nin paylaştığı karar metni: Tıklayınız

