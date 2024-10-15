TFF'de Üst Düzey İstifa!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

Lale Cander'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılıkları yaşadığı için istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV