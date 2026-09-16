Tetikçilik, Yağmalama, Gasp, Molotoflama... Suç Örgütünün Eylem Tarifesi Ortaya Çıktı

Bursa’da suç örgütlerini öven ve silahlı eylemler için eleman temin ettiği değerlendirilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin mesajlaşma grubunda gasp, kundaklama, kaçakçılık ve infaz gibi eylemler için fiyat listesi hazırladığı ortaya çıktı.

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Tetikçilik, Yağmalama, Gasp, Molotoflama... Suç Örgütünün Eylem Tarifesi Ortaya Çıktı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tetikçilik, Yağmalama, Gasp, Molotoflama... Suç Örgütünün Eylem Tarifesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tetikçilik, Yağmalama, Gasp, Molotoflama... Suç Örgütünün Eylem Tarifesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

GASP 250 BİN TL, KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; ‘Tetik ve yaralama işleri’, ‘Kundaklama işleri’, ‘Kaçakçılık işleri’, ‘Uyuşturucu işleri’ ve ‘Sahte bilgi işleri’ başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tetikçilik, Yağmalama, Gasp, Molotoflama... Suç Örgütünün Eylem Tarifesi Ortaya Çıktı - Resim : 3

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