'Testo Taylan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Kadınlara yönelik 'aşağılayıcı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alınan 'Testo Taylan' mahlaslı fenomen Taylan Özgüç Danyıldız’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

'Testo Taylan'ın İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘@testotaylan’ rumuzlu hesapta yayımlanan ‘SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ’ başlıklı videoyla ‘@SosyalMuhendisAkademi’nin paylaşılan içeriklerinin incelendiğini duyurmuş ve gözaltı kararının bu nedenle alındığı kaydetmişti. Testo Taylan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler Yasin H. ve Uras U’yu içerik üreticileri olmaları sebebiyle tanıdığını herhangi bir yakınlıklarının olmadığını söyledi.

İŞTE İFADESİ

Haber Global'den Enes Geyik’in haberine göre Taylan, soruşturmaya konu olan söz konusu video paylaşımına ilişkin soruya ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine gibi sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret edip onların kendilerince yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Bu soruşturmaya konu olan paylaşımda aynen bahsettiğim gibi onların evine misafir gibi gidip onların o anlık yaşantılarını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Ben bu videonun çekildiği eve kendilerinin daveti ile attıkları konum üzerinden gittim. Daha öncesinde bu evi hiç görmedim, tarafımca hazırlanmış kurgu ya da eşya yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim. Kendileri de bana herhangi bir rol vermedi. İlgili videoda herhangi bir suç işleme kastı kesinlikle yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir"."

Bu arada 'Testo Taylan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Mart’ta adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

