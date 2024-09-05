Tersine Göç Başladı: Emekliler ve Durumu İyi Olmayanlar Oraya Akın Ediyor

İstanbul’da tersine göç başladı. Ekonomik durumu giderek kötüleşen emekliler, dar gelirliler o iki ilçeyi tercih ediyor. İstanbul’un merkezinin pahalı olması sebebiyle bu ilçelere kaçan vatandaşlar, cebine uygun yaşam şartlarıyla gününü geçiriyor.

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Tersine Göç Başladı: Emekliler ve Durumu İyi Olmayanlar Oraya Akın Ediyor - Resim: 1

Emekliler ve ekonomik durumu kötü olan vatandaşlar, bütçelerine uygun yerlere yerleşmeye başladı. Özellikle son zamanlarda durumu iyi olmayan emeklilerin tercih ettiği ilçeler arasında Esenyurt ve Beylikdüzü öne çıkıyor. İstanbul'un merkez ilçelerinde hayat pahalılığının giderek artması sebebiyle, Esenyurt ve Beylikdüzü’ne tersine göç başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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