Tersine Göç Başladı: Emekliler ve Durumu İyi Olmayanlar Oraya Akın Ediyor

Emekliler ve ekonomik durumu kötü olan vatandaşlar, bütçelerine uygun yerlere yerleşmeye başladı. Özellikle son zamanlarda durumu iyi olmayan emeklilerin tercih ettiği ilçeler arasında Esenyurt ve Beylikdüzü öne çıkıyor. İstanbul'un merkez ilçelerinde hayat pahalılığının giderek artması sebebiyle, Esenyurt ve Beylikdüzü’ne tersine göç başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem