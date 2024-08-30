Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'de ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak’ta gece saatlerinde kaza meydana geldi. Sokağa ters yönden giren O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.R.O. (44) yönetimindeki 26 GR 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede 43 PB 907 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü O.D. ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan O.D. ve araçtaki F.K. (44) ile diğer otomobildeki sürücü M.R.O., M.E.O (8), M.F.O. (8) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kale’nin cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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