Ters Yöne Girdi, Motosiklete Çarptı

Zonguldak'ta ters yöne giren bir araç, motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ters Yöne Girdi, Motosiklete Çarptı

Edinilen bilgilere göre, Suat Kolay yönetimindeki 67 AEJ plakalı araç, Meydanbaşı Caddesi’nde ters yöne girmeye çalışırken, karşı yönden gelen 67 ADT 642 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü R.F., kazanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından hemen yardıma koşarken, yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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