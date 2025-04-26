Ters Laleler Fotoğraf Çekenleri Büyüledi

Muş'ta 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleler doğa severler tarafından fotoğraflandı.

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Ters Laleler Fotoğraf Çekenleri Büyüledi

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleleri görüntüledi.

Trabzon'dan kentte gelen 94 kişilik grup, ters laleleri görüntüleyebilmek için 1800 rakımlı bölgeye tırmandı. Gruptakiler, 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede, lalelerin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü Başkanı Abdullah Tosun, ekip olarak dağlarda ve ovalarda fotoğraf çektiklerini belirtti.

'TERS LALE GİBİSİ YOK'

Fotoğraf çekmek için dünyanın her yerine gittiklerini ifade eden Tosun, şunları kaydetti: Fotoğraf çekmeyi seven yaklaşık 400 kişilik grubumuz var. 2 yıl önce yine ters laleleri görüntülemek için gelmiştik. Bugün de 94 kişilik bir ekiple Muş'a geldik. Buraya ilk defa gelen ekip arkadaşlarımız paylaştığımız fotoğraflardan ve çıkan haberlerden dolayı ters laleleri görmek istedi. Bölgemizde de birçok endemik bitki var ama ters lale gibisi yok. Dağa tırmanışlarımız zorlu geçti ama doğa sevgisi bazı güçlükleri aşmamızı sağlıyor. Her zaman gelmeyi istiyorum. Memleketin toprağını, çiçeklerini ve insanlarını seviyoruz."

Kaynak: AA

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