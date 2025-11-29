Terörsüz Türkiye’den Sonraki Hedef: Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi! Yeni Anayasa Sürecinde Kritik Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin demokratik kazanımlarını güçlendirmeyi hedefleyen yeni anayasa süreci, AK Parti’nin kurduğu 11 kişilik komisyonla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışma grubu, salı günü bir kez daha toplanarak hazırlıklarını detaylandıracak.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Komisyon bugüne kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının yanı sıra farklı ülkelerde uygulanan yönetim modellerini mercek altına aldı. “Türkiye hangi sistemi benimsemeli” sorusuna yanıt aranırken, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemlerin artıları ve eksileri derinlemesine değerlendirildi. Siyasi istikrar, yasama-yürütme dengesi, kriz yönetimi ve kamu ile bağ gibi kriterler de çalışmanın merkezinde yer aldı.

TEMEL BAŞLIKLAR MASAYA YATIRILIYOR

Ülkenin anayasal geçmişi ve kritik kırılma noktaları ele alınırken, seçim sistemi, yargı yapısı ve denge-denetim mekanizmaları gibi özel konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda:

Dünyadaki seçim sistemleri üzerine Ali İhsan Yavuz,

Anayasada yargı düzeni üzerine Özlem Zengin,

Denge ve denetleme mekanizmaları üzerine Serap Yazıcı Özbudun,

Yeni anayasa nasıl yapılmalı başlığıyla Hayati Yazıcı görüşlerini aktardı.

SÜREÇ KAPALI DEĞİL, KATILIMCI OLACAK

Komisyon çalışmalarının ilerleyen dönemde daha da yoğunlaştırılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak rapor öncesi akademi dünyası, sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleriyle geniş bir istişare zemini oluşturulacak. Gerekli görülen alanlarda uzman desteği alınacak.

TOPLUMSAL UZLAŞI ÖNCELİK

Yeni anayasanın hem Meclis’te hem de toplum nezdinde geniş kabul görmesi hedefleniyor. Referandumsuz kabul için 400, referanduma sunulabilmesi için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Cumhur İttifakı’nın mevcut sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 271

MHP: 47

HÜDA PAR: 4

DSP: 1

Toplam: 323

Referanduma gidilebilmesi için 37 vekil daha gerekiyor. CHP ve DEM Parti destek vermese bile diğer parti ve bağımsızlardan gelecek destekle teklifin halk oyuna sunulma ihtimali bulunuyor.

AK Parti kaynakları, 400 vekilin üzerinde destek alınsa bile toplumun onayının alınması için sürecin referanduma götürülmesinin daha güçlü ve tartışmasız bir sonuç doğuracağını vurguluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi