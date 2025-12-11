'Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşik! İmralı Heyeti Bahçeli'yi Ziyaret Edecek

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile görüşecek. Görüşmelerde ana gündem 'süreç komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak.

Son Güncelleme:
'Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşik! İmralı Heyeti Bahçeli'yi Ziyaret Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ilk olarak yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partisinin genel merkezinde görüşecek.

RAPOR SÜRECİ MASADA

Heyet, saat 14.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. İmralı Heyeti - Bahçeli görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırılacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Terör örgütü PKK'nın silahsızlanmasını öngören sürece ilişkin TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere.

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin 24 Kasım'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaretin ardından komisyon 4 Aralık'ta toplanmış ancak tutanakların tamamı kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Komisyonun nihai raporu beklenirken DEM Parti İmralı heyeti rapora ilişkinde komisyonda yer alan siyasi partileri ziyaret ediyor. DEM Parti İmralı heyeti, 2 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

MHP'DEN 120 SAYFALIK RAPOR

Öte yandan MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Rapora dair soruları yanıtlayan Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması silahların teslimi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı" derken infaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirtti. Feti Yıldız, raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna da cevap verdi.

MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'teMHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'teGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP DEM Parti İmralı PKK
Son Güncelleme:
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme! Olay Gecesi Aynı Odadaydı... Babası da Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Türkmenistan'da Kritik Zirve! Kremlin Duyurdu Türkmenistan'da Kritik Zirve!
Yerli Malı Haftası Etkinliği 28 Öğrenciyi Hastanelik Etti Yerli Malı Haftası Etkinliği 28 Öğrenciyi Hastanelik Etti
Kaçak Üretim, Ağır İhmal ve Eksik Denetim... 7 İşçinin Öldüğü Dilovası Faciasında Bilirkişi Raporu Tamam 7 İşçinin Öldüğü Dilovası Faciasında Bilirkişi Raporu Tamam
ÇOK OKUNANLAR
TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı! Ufuk Tetik Gazetecilere Saldırdı! Sevk Yazısı Ortaya Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme! Olay Gecesi Aynı Odadaydı... Babası da Gözaltına Alındı
Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı
Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı