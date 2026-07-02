Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşik: Gözler TBMM'de, AK Partili Kurmaylardan 'Kandil' Şartı

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçeveye kavuşturulmasında kritik dönemece gelindi. AK Partili kurmaylar yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu ifade ederken, TBMM'nin yaz arasına girmeden önce çerçeve yasanın sunulması planlanıyor. Öte yandan yasayla ilgili konuşan AK Partili isimler, "Genel ya da özel bir af niteliği taşımayacağını" belirtiyor.

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Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşik: Gözler TBMM'de, AK Partili Kurmaylardan 'Kandil' Şartı
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AK Parti kurmayları, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtti.

'KANDİL'E YAKIN MAĞARALAR TESLİM EDİLMELİ'

Kurmaylar, yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

'GENEL YA DA ÖZEL AF NİTELİĞİ TAŞIMAYACAK'

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, AK Parti kurmayları, yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını; herhangi bir pazarlığa dayanmadığını hatırlattı. Kurmaylar, "Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak, diğer terör örgütlerine uygulanmayacak" derken, süreç yasasında "kendi varlığına son veren örgüt" tanımlaması yapılacak.

HER DOSYA AYRI AYRI İNCELENECEK

AK Parti kurmayları, yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle, ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları, örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek.

CEZASI İNFAZ EDİLENE DENETİMLİ SERBESTLİK

AK Parti kurmayları, kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabileceğini söyledi. Kurmaylar, "Örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir" dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.

Kaynak: Habertürk

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Terörsüz Türkiye PKK Genel af
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