Terörsüz Türkiye'de 9 Maddelik Kritik Düzenleme: 200 İsim Listede! İşte Türkiye'ye Dönüş ve Siyaset Şartı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişmeler yaşanırken, Meclis’in 15 Temmuz’da başlayacak tatil öncesinde yeni bir çerçeve yasa teklifini gündemine alması bekleniyor. Hazırlanan düzenlemeyle silah bırakan örgüt üyelerine yönelik hukuki süreçlerin yeniden şekillendirilmesi, Türkiye’ye dönenlere ise 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, güvenlik bürokrasisi bayram öncesinde hem İmralı hem de Kandil cephesi ile kritik görüşmeler yürüttü. PKK’nın güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtilirken, hükûmet ve AK Parti cephesinde yapılacak istişarelerden sonra 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Güvenlik bürokrasisinin hükümete ve AK Parti’ye sunacağı rapor sürecin ilerlemesinde etkili olacak. PKK’nın da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacağı ifade ediliyor. Meclis gündemine getirilecek olan yasada, silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığına ilişkin hükümler yer alacak. Kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek.

BİR YIL ŞARTI

Suça karışan ve karışmayan ayrımı yapılacak. Yasada süre sınırı da olacak. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına belli bir süre verilerek (AK Parti bu sürenin 1 yıl olmasını istiyor) bu süre içinde silah bırakıp Türkiye’ye gelenlerin yasadan yararlanabileceği hükme bağlanacak. Yasada örgüt yöneticileri ile ilgili özel bir hükmün yer alması ise beklenmiyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELER

Yaklaşık 8-10 bin civarında örgüt üyesinin ve 200 civarında olan yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye’ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Türkiye’ye gelecek olanların, örgüt üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacağı ifade ediliyor. İlerleyen dönemlerde ceza mevzuatında yapılacak değişiklikler ve ceza indirimlerinden sonra suç işleyenlerin de Türkiye’ye gelebilecekleri öngörülüyor. Yine Avrupa’da bulunan PKK’lıların da ilk etapta Türkiye’ye gelmeyeceklerine dikkat çekiliyor.

SİYASET YASAĞI OLACAK

DEM Parti’nin sık sık gündeme getirdiği, PKK’lıların siyaset yapması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin talepler ise AK Parti cephesinde karşılık bulmuyor. Beş yıl süreyle siyaset yasağının olması gerektiğini belirten AK Parti kaynakları, suç işlememiş olsalar bile belli bir süre ile adli kontrol kurallarının uygulanacağını, bu süre içinde siyaset yapmalarının mümkün olmayacağını dile getiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi'