'Terörsüz Türkiye' Yasası TBMM'de! PKK Adım Adım Böyle Tasfiye Edilecek: MİT Devreye Giriyor, MGK Raporu Eşik Olacak

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'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin 'çerçeve yasa' teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmadan önce AK Parti grubu basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugünkü yazısında yazdığına göre, toplantıda milletvekillerinin soruları, örgütün tasfiyesinin sahada nasıl uygulanacağı ile düzenlemenin kimleri kapsayıp kimleri kapsamayacağı başlıklarında yoğunlaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in milletvekillerinin sorularını yanıtladığını belirten Selvi, Âlâ’nın sürecin tarihi bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

'DÜZENLEME AF YASASI' DEĞİL MESAJI

Selvi’nin yazısına göre AK Parti grubuna, düzenlemenin bir af yasası olmadığı özellikle anlatıldı. Teklifin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı, PKK’nın yönetici kadrosunu, asker ve polisleri şehit eden örgüt mensuplarını kapsamadığı bildirildi.

Teklifin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından 357 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunulduğu aktarıldı. Güler’in, şehit ve gazilerin hukukunun korunacağını vurguladığı kaydedildi.

SİLAHLAR TAMAMEN BIRAKILACAK, KAMPLAR TERK EDİLECEK

Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından sürecin sahadaki uygulama aşamasına geçilecek. Buna göre örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye’de oluşturulacak merkezlerde silah bırakması, Kuzey Irak’taki kampların boşaltılması ve Suriye’deki örgüt unsurlarının silahsızlandırılması planlanıyor.

Kuzey Irak’ta yaklaşık 2 bin 800, Suriye’de ise 1000 ila 1500 örgüt mensubunun bulunduğu belirtiliyor.

KRİTİK AŞAMA MGK KARARI

Silah bırakma işlemlerinin ardından “teyit ve tespit mekanizmasının” işletilecek ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Güvenlik Kuruluna bir rapor sunacak.

Örgütün silahlı varlığının fiilen sona erdiğine ilişkin MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacağı, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönüş sürecinin de bundan sonra başlayacağı öne sürüldü.

ÖRGÜT MENSUPLARI KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE GELECEK

Geçmişte yaşanan Habur görüntülerinin tekrar etmemesi amacıyla Kuzey Irak ve Suriye’den gelecek örgüt mensuplarının Türkiye’ye ikişerli veya üçerli gruplar halinde alınmasının planlandığını ifade etti.

Sürecin; Kuzey Irak ve Suriye’deki örgüt mensupları, yurt dışında bulunanlar ve cezaevindeki hükümlüler olmak üzere üç ayrı kanal üzerinden yürütüleceği belirtildi.

SÜRECİN 6 AYDA NOKTALANMASI PLANLANIYOR

Örgüt üyeliği suçundan cezaevinde bulunan yaklaşık 3 bin 900 kişinin düzenleme kapsamında değerlendirilebileceği belirtilirken, yurt dışındaki bazı örgüt mensuplarının dönüşlerine ilişkin sürecin de eş zamanlı olarak başlayacağını ifade ediliyor.

Sürecin en geç altı ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

MİT BAŞKANI KURULACAK İKİ KURULA BİLGİLENDİRME YAPACAK

Sahadaki uygulamaların takibi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” kurulacağı, TBMM bünyesinde de bir “İzleme Komisyonu” oluşturulacağı ifade edildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sahadaki gelişmeler konusunda bu iki yapıya düzenli olarak bilgi vermesinin planlandığı belirtildi.

ÖCALAN YARARLANAMAYACAK

Yasal düzenleme terör örgütü lideri Öcalan’ı kapsamıyor, yalnızca iletişim imkânlarının artırılmasının değerlendirileceği söyleniyor.

Kaynak: Hürriyet