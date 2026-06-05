Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Aşama: Kritik Takvim Devrede, Yasal Düzenlemeler Yolda

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, gözler TBMM’de yapılması planlanan yasal düzenlemelere çevrildi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, terör örgütünün silah bırakması ve Kandil başta olmak üzere mağaraların boşaltılmasına ilişkin hazırlanan takvim devletin ilgili birimlerine ulaştı. Düzenlemelerin Meclis tatile girmeden gündeme alınması hedefleniyor.

Süreç kapsamında Ankara’da diplomasi ve güvenlik trafiği hız kazanırken, AK Parti ile DEM Parti arasında temasların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İmralı ile yapılan görüşmelerde de belirli konularda mutabakata varıldığı ifade ediliyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin, sürecin işleyişine ilişkin hazırlanan yol haritası üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

KANDİL'İN BOŞALTILMASI HIZLANACAK

Kulislerde, terör örgütünün kısa süre içinde silah bırakma sürecini tamamlayabileceği, ardından mağaraların ve Kandil’in boşaltılmasına yönelik adımların hızlanacağı konuşuluyor. Sürecin kontrolü için özel bir takip mekanizması kurulması üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Hazırlanacak sistemin, silah bırakmadan bölgedeki tahliyelere kadar tüm aşamaları denetlemesi planlanıyor.

Öte yandan, silah bırakma sonrasında örgüt mensuplarının durumuna ilişkin yasal altyapı üzerinde de çalışıldığı öğrenildi. Türkiye’ye dönecek ya da başka ülkelere geçiş yapacak kişilerle ilgili düzenlemelerin temmuz ayı içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

AK Parti kaynakları, sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Artık bundan sonra uygulama aşamasına odaklanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

99 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın son açıklamasına göre ise son iki haftada 6 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 99’a yükseldi. Sınır hattında yasa dışı geçiş girişimlerine yönelik operasyonların da sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Sabah