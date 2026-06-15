'Terörsüz Türkiye' İçin Yasal Reform: Kabinede Yeni Hukuki Adımlar Masada

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç ve dış politikadaki kritik başlıkları değerlendirmek üzere yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantının ana omurgasını stratejik savunma hazırlıkları, terörle mücadelede hukuki reformlar ve dar gelirli vatandaşı rahatlatmaya yönelik ekonomik adımlar oluşturacak.

NATO ZİRVESİ İÇİN SON DÜZLÜK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kabine toplantısının en önemli dış politika maddesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi olacak.

Zirveye bir aydan az bir süre kala, hazırlıklarda gelinen son aşama kritik kurulların raporlarıyla değerlendirilecek. Bu kapsamda liderler zirvesinin lojistik ve operasyonel altyapısı, uluslararası heyetlerin ağırlanacağı alanların güvenliği ve Türkiye'nin zirvede müttefiklere sunacağı stratejik öncelikler gözden geçirilecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN YASAL DÜZENLEMELER

Sahadan gelen en güncel istihbarat ve operasyon raporlarını inceleyecek olan bakanlar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kalıcı hale gelmesi için hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeleri ve mevzuat çalışmalarını istişare edecek.

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ

Kabinenin diğer önemli maddesi ise ekonomi yönetimi olacak. Makroekonomik verilerin yanı sıra doğrudan vatandaşı ilgilendiren gelir artırıcı önlemler toplantıda konuşulacak. Özellikle dar gelirli vatandaşların refah seviyesini ve satın alma gücünü artırmak amacıyla üzerinde çalışılan yeni projeler ile atılacak ekonomik adımlar kabine üyelerince değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi