Terörsüz Türkiye Ekonomiye Nefes Aldıracak: 40 Yıllık Mücadelenin Maliyeti Dudak Uçuklattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çalışmalarını sürdüren komisyonun raporunda, terörün ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Raporda, terörün maliyetinin yalnızca güvenlik harcamalarıyla sınırlı olmadığı; üretim kayıpları, ertelenen yatırımlar, yükselen risk primi, fırsat maliyetleri ve bölgesel kalkınma dengesizlikleri gibi geniş bir çerçevede ele alınması gerektiği vurgulandı.

Komisyonun analizlerine göre, terörün Türkiye’ye yıllık maliyetinin en düşük 140 milyar dolar, en yüksek 240 milyar dolar aralığında olduğu hesaplandı. Raporda, daha temkinli bir yaklaşımla yıllık 100 milyar dolarlık bir yük kabul edilse dahi bu tutarın kalkınma kapasitesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Değerlendirmelerde, bu büyüklükteki bir ekonomik kaybın süreklilik kazanmasının, uzun vadeli büyüme ve refah artışı açısından ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

BÖLGESEL EKONOMİ POTANSİYELİN ALTINDA

Rapor, terörün özellikle bölgesel ekonomik göstergeler üzerindeki etkilerine de ışık tuttu. İncelemelerde, ilgili bölgenin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının yüzde 5’in altında kaldığı, ihracattaki payının yüzde 1,4 seviyesinde seyrettiği ve sanayileşme oranının ülke ortalamasına kıyasla yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleştiği belirtildi. Organize sanayi altyapısına rağmen bazı illerde üretim ve yatırım potansiyelinin yeterince değerlendirilemediği tespitine yer verildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Komisyon raporunda, kaybedilen yıllar, geciken yatırımlar ve zayıflayan sosyal bağların ekonomik olduğu kadar toplumsal maliyetler de doğurduğu ifade edildi. Bölgenin ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan programların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, kalıcı istihdamın artırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal refahın yaygınlaştırılması hedefleri öne çıkarıldı.

Özellikle genç nüfus için doğdukları bölgelerde üretim ve gelecek kurma imkânlarının güçlendirilmesinin öncelik taşıdığı vurgulanan raporda, göçü tetikleyen koşulların ortadan kaldırılmasının ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanmasının temel amaçlar arasında yer aldığı kaydedildi. Terörün ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılmasının, Türkiye’nin büyüme potansiyeline doğrudan katkı sunacağına işaret edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi