Terör Saldırısının Ardından Kahramankazan Bayraklarla Donatıldı

TUSAŞ'a terör saldırısının ardından tesisin bulunduğu Kahramankazan Türk bayraklarıyla donatıldı.

Terör Saldırısının Ardından Kahramankazan Bayraklarla Donatıldı

İlçede gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun talimatıyla, belediye binasına dev bir Türk bayrağı asıldı. Dış birimlerin binalarıyla çeşitli kamu kurumlarının binalarında da bayraklar dalgalandırıldı.

Terör Saldırısının Ardından Kahramankazan Bayraklarla Donatıldı - Resim : 1

İlçedeki esnaf, acılarını ve tepkilerini göstermek için dükkanlarının önünü bayraklarla süsleyerek dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarına astıkları bayraklarla yaşanan acıyı paylaştı. Araç sürücüleri ise otomobillerine astıkları Türk bayraklarıyla, teröre karşı ortak duruş sergiledi.

Kaynak: ANKA

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