Terör Saldırısında Yaralananların Sağlık Durumu Nasıl? Bakan Memişoğlu'ndan Açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

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Terör Saldırısında Yaralananların Sağlık Durumu Nasıl? Bakan Memişoğlu'ndan Açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaralılarla ilgili bilgi veren Memişoğlu, "Bugün ülkemizde yaşanan terörü ve bütün dünyadaki terörü lanetliyorum. 5 tane şehidimiz var. 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesi taburcu edildi, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin genel durumları iyi" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 5 tane şehidimiz var. 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesi taburcu edildi, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin durumu iyi, şifa ile inşallah taburcu edeceğiz. Terörü ve terörü destekleyenleri lanetliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler asla başarılı olamayacaklar. Aile Bakanlığı olarak ekiplerimiz sahada gerekli desteği gösteriyor. Bütün milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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