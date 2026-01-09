Terör Örgütü YPG'ye Büyük Operasyon Yolda! Son Çağrı Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü YPG’ye karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor. Terör örgütü YPG hedefleri vurulurken Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG unsurlarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı. Bazı YPG'liler, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtı. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu aktardı.

SAAT 18.00'DEN SONRA YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLAYACAK

Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu açıkladı. 16:00'da başlayacak operasyon için "16:00-18:00 saatleri arasında Şeyh Maksut'tan çıktın" uyarısı yapıldı. 18.00 itibariyle bölgeye çok yoğun bir bombardıman başlayacağı ifade ediliyor.

