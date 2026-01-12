Terör Örgütü YPG İçin Yol Haritası Netleşti! 10 Mart Mutabakatı’na Uymazsa Tek Bir Seçeneği Kalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, terör örgütü YPG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymaması halinde devreye sokulacak planı kaleme aldı. Bu konuda hazırlanan eylem planının adım adım uygulanacağını belirten Selvi, nihai aşamada askeri operasyon seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.

YPG, MUTABAKATA UYMAZSA NE OLACAK?

Selvi, YPG’nin mutabakata uymaması durumunda izlenecek yol haritasını köşesinde şöyle anlattı: “Peki SDG, 10 Mart Mutabakatı’na uymazsa ne olacak? Bu konuda bir eylem planı söz konusu. Etap etap gidilecek. Öncelikle örgütün gelir kaynakları kesilecek. Petrol sahaları ve gümrük kapıları kontrol edilecek. Ardından alan hâkimiyeti sağlanacak. Yani SDG, kontrol ettiği bölgelerden sökülüp atılacak.”

Mazlum Abdi

ÇARPICI 'KANDİL ENGELİ’ VURGUSU

Sahadaki en büyük sorunun Kandil’in tutumu olduğunu yazan Selvi, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’in uzlaşmaya yakın bir çizgide durduğu iddialarına dikkat çekti. Selvi, “Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyon hazırlığı sürürken Mazlum Abdi’nin 'Anlaşarak çıkalım' dediği söyleniyor. Ama Eşrefiye 8 saatlik operasyonla ele geçirildikten, ardından da Şeyh Maksud kuşatıldıktan sonra bile Kandil, 'kalın ve savaşın' diye talimat veriyor. O nedenle asıl sorun Kandil’de. Kandil direniyor. Kandil’de direnen terörist gruplar, “Mazlum Abdi bizi sattı” dediler. Ama Mazlum Abdi’yi dinleselerdi bugün hayatta olacaklardı” ifadelerini kullandı.

Selvi bu durumu, “Kandil onları bile bile ölüme gönderdi” sözleriyle değerlendirdi.

‘SDG’NİN ÖNÜNDE TEK BİR YOL VAR’

Yazının en dikkat çekici bölümünde Selvi, YPG için başka bir seçenek kalmadığını vurguladı. Selvi’nin ifadeleri şöyle: “Ya 10 Mart Mutabakatı’na uyacaklar. Ya da askeri operasyonla tasfiye edilecekler. Halep’e bak, Fırat’ın doğusunu anla durumu söz konusu."

‘MUTABAKAT UYGULANIRSA SİYASİ GELECEK MÜMKÜN’

Selvi, YPG’nin mutabakata uyması halinde Suriye’nin geleceğinde yer alabileceğini, aksi halde tamamen tasfiye edileceğini belirtti.

Selvi, bu durumu şu sözlerle özetledi:

“Eğer, 10 Mart Mutabakatı’na uyarlarsa Suriye’nin geleceğinde yer alacaklar. Seçimlere girip milletvekili olma ya da kamuda görev üstlenme gibi imkânlara sahip olacaklar. Tercih onların. Ya Kandil’i dinleyip yok olacaklar ya da 10 Mart Mutabakatı’na uyup Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar.”

Kaynak: Hürriyet