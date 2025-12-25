Terör Örgütü SDG Lideri Abdi’den ‘Entegrasyon’ Mesajı: ‘Şam ile Uzlaşmaya Vardık’

Terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yürütülen müzakerelerde askeri entegrasyon, idari yapı ve kamu çalışanlarının statüsü gibi kritik başlıklarda uzlaşmaya yaklaşıldığını açıkladı. Abdi, sınır güvenliği ve doğal kaynakların yönetimi konusunda da ortak anlayış oluştuğunu savundu.

Terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle sürdürülen temaslarda askeri ve idari alanlarda önemli bir mutabakat zemini oluştuğunu açıkladı. Abdi, Rojava’nın Tabka kentinde gerçekleştirilen “Özerk Yönetim Müzakere Komitesi İstişare Heyeti” toplantısına gönderdiği video mesajda, görüşmelerin belirli başlıklarda somut ilerleme sağladığını belirtti.

'ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK'

North Press ajansının aktardığına göre Abdi, askeri kanatta gelinen noktayı, “Askeri güçlerin genel çıkarlar doğrultusunda birleştirilmesi (entegrasyonu) konusunda Şam ile ortak bir anlayışa ulaştık” sözleriyle özetledi.

Bu uzlaşının yalnızca silahlı unsurlarla sınırlı olmadığını söyleyen Abdi, sınır kapılarının yönetimi, ülke sınırlarının korunması ve yeraltı kaynaklarının idaresinin de müzakere edildiğini belirtti. Petrol ve doğal kaynakların kullanımında “tüm Suriyelilere ait olması” ilkesinin öne çıktığını dile getirdi.

Suriye’nin geleceğine ilişkin siyasi yaklaşımlarını yineleyen terör örgütü SDG lideri Abdi, çözümün merkeziyetçi olmayan bir yönetim modeliyle mümkün olacağını savundu.

ÖZERK YÖNETİM ÇALIŞANLARINA STATÜ

“Kuzey ve Doğu Suriye halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde yönetmesini istiyoruz” diyen Abdi, bu talebin Suriye’nin toprak bütünlüğüyle çelişmediğini öne sürdü. Abdi ayrıca, farklı toplumsal bileşenlerin beklentilerini yansıtan bir anayasa için daha derin ve kapsayıcı diyalogların gerekli olduğunu söyledi.

Özerk Yönetim bünyesinde görev yapan personelin haklarının korunacağını ifade eden Abdi, “Özerk Yönetim’in tüm çalışanları gelecekte Suriye devletinin resmi memurları statüsüne kavuşacak. Bu konu, 10 Mart Anlaşması’nın temel bir parçasıdır” dedi.

Müzakerelerde temel konularda görüşlerin yakınlaştığını belirten terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, “Önümüzdeki dönemde tüm maddeler üzerinde tam bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” diyerek sürece dair beklentisini dile getirdi.

