Terör Örgütü PYD'nin Eski Lideriydi... Salih Müslim Öldü

Rudaw'ın aktardığına göre terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

75 yaşındaki Müslim’in ölümünün böbrek yetmezliğinden kaynaklandığı bildirildi. Bir süredir Süleymaniye’deki hastanelerde diyaliz tedavisi gören Müslim, durumunun ağırlaşması üzerine bir hafta önce Erbil’deki Maryamana Hastanesi’ne sevk edilmişti.

