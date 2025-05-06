Terör Örgütü PKK Zanlısı Kilis'te Yakalandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

Son Güncelleme:
Terör Örgütü PKK Zanlısı Kilis'te Yakalandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu S.E.A. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Kilis'e getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aydın'da Güneşli Hava Sahile Akın Ettirdi Aydın'da Güneşli Hava Sahile Akın Ettirdi
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Barınaktaki Köpek Öldürüldü, Hayvanseverler Tepki Gösterdi Barınaktaki Köpek Katledildi
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı