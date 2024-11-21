Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’a 6 Ay Avukat Yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüşmenin sağlanması talebiyle Bursa 2’nci İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulunan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri hakkında 6 Kasım’da yeni bir 6 aylık avukat görüş yasak kararı verildiğini öğrendi. Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara herhangi bir bilgi verilmedi.

AYM'YE BAŞVURU

Karara dair yapılan itirazlar Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatlar, verilen yasak kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim Salı günü yapılan açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubu ile sırayla tokalaştı.

Bahçeli, 2 Ekim'deki partisinin grup toplantısında ise Öcalan için şu çağrıda bulundu:

"Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın."

Bahçeli'nin bu çıkışı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli'nin çağrısına ilişkin dün ilk kez konuştu. Erdoğan, “Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı