'Terör Örgütü Lehine Slogan' Soruşturmasında 10 Tutuklama

Mersin'de terör örgütü lehine slogan atıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan duyurdu.

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'Terör Örgütü Lehine Slogan' Soruşturmasında 10 Tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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