Terör Örgütü IŞİD'e 33 İlde Dev Operasyon! 233 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 İlde terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını bunlardan 51’inin tutuklandığını ve 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 233 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda; EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM şubelerinin ortak çalışmasıyla Adana’dan Van’a kadar toplam 33 ilde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar yürütüldü.

Geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri veya örgüte maddi destek sağladıkları değerlendirilen 233 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 51’i tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kalan şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
IŞİD Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bağcılar'da Zincirleme Kaza! 3 Şerit Trafiğe Kapatıldı Bağcılar'da Zincirleme Kaza! 3 Şerit Trafiğe Kapatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı
Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada