Terör Örgütü IŞİD'e 33 İlde Dev Operasyon! 233 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 233 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda; EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM şubelerinin ortak çalışmasıyla Adana’dan Van’a kadar toplam 33 ilde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar yürütüldü.

Geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri veya örgüte maddi destek sağladıkları değerlendirilen 233 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 51’i tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kalan şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Kaynak: DHA