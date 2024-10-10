Terör Operasyonu'nda Bulunan Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Terör Operasyonu'nda Bulunan Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.

Kaynak: AA

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