Terör Firarisi Aydın’da Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Terör Firarisi Aydın’da Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Edinilen bilgiye göre "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (39) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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