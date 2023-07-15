Termometreler dün neredeyse 50 dereceyi gördü: Peki bugün ne olacak?
Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıkları İstanbul, Antalya ve Adana başta olmak üzere birçok ilde adeta kavurucu bir hal aldı. Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için hazırladığı son hava tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu