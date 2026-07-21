Termik Santral İşçilerinden Ankara'ya Yürüyüş Kararı: '3 Aydır Maaş Alamıyoruz'

Doruk Madencilik’e bağlı Yunus Emre Termik Santrali’nde çalışan madenciler, ödenmeyen maaşları ve kötü çalışma koşulları nedeniyle Beypazarı’ndan Ankara’daki Yıldızlar SSS Holding genel merkezi önüne doğru protesto yürüyüşü başlatıyor.

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Termik Santral İşçilerinden Ankara'ya Yürüyüş Kararı: '3 Aydır Maaş Alamıyoruz'
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Türkiye'de maden ve enerji işçilerinin hak arama mücadelelerine bir yenisi daha ekleniyor. Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’e ait Beypazarı Yunus Emre Termik Santrali’nde görev yapan yüzlerce işçi, aylardır süren hak gasplarına karşı radikal bir eylem kararı aldı. 3 aydır maaşlarını alamayan işçiler, seslerini duyurabilmek amacıyla bugün saat 16.00’da Ankara’daki holding binasına doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu.

'ZORLA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMAK İSTEDİLER'

İşçiler, yönetimle yaşanan krizin sadece bu 3 ayla sınırlı olmadığını, geçmişte de düzenli maaş alamama sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Şirket yönetiminin geçtiğimiz haziran ayında kendilerini zorla ücretsiz izne çıkarmak istediğini aktaran madenciler, gösterdikleri sert direnç ve itirazlar neticesinde yönetimin geri adım atarak bu süreyi 10 güne düşürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Fabrika ve santral içindeki sorunların sadece maddi imkansızlıklar olmadığını vurgulayan işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemlerinin hiçe sayıldığını, çok kötü ve tehlikeli çalışma koşullarında mesai yapmak zorunda kaldıklarını şikayetlerine ekledi.

İşçiler, bir an önce alacaklarının yatırılmasını ve toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin başlamasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA

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Maden İşçi protesto
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