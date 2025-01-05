'Termik Santral Binlerce İnsanı Öldürdü' İddiası! Filtresiz Bacalar Zehir Saçıyor

Çelikler Holding’e 6 yıl önce devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin zehirli gazlara ve büyük bir çevre kirliliğine neden olduğu ortaya çıktı. Baca gazı arıtma sistemi olmayan ve filtresiz elektrik üreten santral için iki yeni ünite projesi gündeme geldi. Çelikler Holding ise Haziran 2022'ye kadar yapmış olması gereken ve 37 milyar lirayı aşan maliyeti yıllarca geciktirdi.

EK ÜNİTELER HALA YAPILMADI

Nefes gazetesinin haberine göre; Sayıştay’ın Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile ilgili raporunda, Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile ilgili uyarı yaptığı öğrenildi. Mali denetçiler, santrale yapılacak ek ünitelerin yıllardır söz verilmesine rağmen yapılmadığını tespit edip, “yapılması yönünde” rapor hazırladı. Sayıştay, Çelikler’in sözleşme maddelerini yerine getirmediğini de belirledi, 2 yeni ek ünitenin “bir an önce yapılması” konusunda şirketi uyardı. Ancak bakanlık 5 ve 6’ncı üniteler için “ÇED olumlu” kararı verdi.

'ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR'

Santralin suyu etkileyeceği söylenen Afşin ve Elbistan ilçelerinde, son yıllarda artan kanser vakaları dikkat çekiyor. Çevre örgütleri, her evde bir kanserli olduğunu söylüyor. Afşin A termik santrali ve Afşin B kömürlü termik santralinin kuruluşlarından 2020’ye kadar, 17 bin 500 kişinin erken ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi