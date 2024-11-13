Tepkilerin Odağındaydı... 'Etki Ajanlığı' Kanun Teklifinde Geri Adım: Yeniden Düzenlenecek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve tepkilerin odağındaki kanun teklifine ilişkin son durumu paylaştı. Kanun teklifinin 16. maddesinin geri çekildiğini açıklayan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi."

MURAT EMİR'DEN İLK AYRINTILI AÇIKLAMA

Emir, paylaşımının ardından yaptığı ilk açıklamada "Muhalefetin bu maddeye yönelik eleştirilerini dikkate alan AKP, yeniden değerlendirmek üzere maddeyi geri çekti" dedi. Emir, 'Neden' sorusuna "Kamuoyundan gelen yoğun tepki nedeniyle böyle bir şey yaptılar" diye yanıt verdi.

"Bir daha getireceklerini sanmıyorum. Uygulanabilirliğinin zor olduğunu ve riskli olduğunu gördüler" diyen Emir ayrıca 'ekonomi yönetiminden uluslararası camiaya da Türkiye'nin imajına zarar vereceğini ve gölge düşürebileceği' çekincesini ifade ettiklerini söyledi.

ETKİ AJANLIĞI YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' düzenlemesi olarak bilinen AKP'nin kanun teklifi 24 Ekim'de TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Toplam 23 maddeden oluşan kanun teklifinin 16. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle casuslukla ilgili yeni bir suç ihdas edilecek.

TCK'nın "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek maddede, "Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor.

Eylem "savaş sırasında veya askeri hareketleri tehlikeye sokacak bir süreçte işlenmiş" ise bu ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkabiliyor. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem