Tepkiler Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Beşiktaş'taki Aracın Çakarı İptal Edildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakarlı araç kullanarak emniyet şeridinde ilerleyen bir araç sürücüsü, görüntüleri sosyal medyada gündem olması sonrası tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu aracın çakar sisteminin iptal edildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, usulsüz şekilde geçiş üstünlüğü kullanan ve trafik kurallarını çiğneyen sürücüye toplamda 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

155 BİN 401 TL PARA CEZASI

Bakan Yerlikaya, araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle kendisine; Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Olay, İstanbul trafiğinin yoğun olduğu bir anda yaşandı. Emniyet şeridinde ilerleyen araç ile bir motokurye arasında tartışma çıktı. Kuryenin "Görevli misiniz? Görev emriniz var mı?" sorusuna sürücü "Tahsisli araç" yanıtını verdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında araçla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu aracın Menzil cemaatine ait olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA

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