Tepki Çeken İnşaat İçin Bakanlık Devrede: İstanbul'un Cennet Köşesine Beton!

Sosyal medyada tartışma konusu olan İstanbul Boğazı’ndaki inşaatla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki ilgili harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir” dedi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Hakkında yolsuzluk iddiası bulunan Üsküdar'ın eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, söz konusu inşaatla ilgili şunları söyledi:

"Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul’da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy’de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı.



Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar!



Bu zirvedir, daha üstü yoktur,… pic.twitter.com/hnGHrRldmT — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) August 22, 2024

Kaynak: DHA