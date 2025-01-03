Tepki Çeken Görüntüler Sonrası Ferdi Tayfur Hayranına Gözaltı

Ferdi Tayfur hayranı olarak tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada Kuran'ın üzerine oturup, ayağıyla bastığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

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Tepki Çeken Görüntüler Sonrası Ferdi Tayfur Hayranına Gözaltı

Ferdi Tayfur hayranı olarak tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada paylaşılan ve Kuran'ın üzerine oturup ayağıyla bastığı görüntülerinin ardından büyük tepki topladı. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünlü'yü "dini değerlere hakaret" suçundan gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, 3 Ocak 2025 tarihinde sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, Talha Siraç Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında 'Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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