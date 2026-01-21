Temu'nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi: Rekabet Kurumu'ndan Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çinli internet üzerinden perakende şirketi Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından baskın düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 7 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından ​​​​​​​gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 Euro'ya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırıldığını bildirmişti. Bu kararın en çok Temu gibi Çinli şirketleri etkileyeceği yorumları yapılıyordu.

Türkiye’deki bugün yaşanan gelişme, Temu’nun Avrupa merkezinin bulunduğu Dublin’de Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından gerçekleştirilen bir başka denetimin ardından geldi. Söz konusu denetimin, Çin devletinden haksız sübvansiyon alındığı yönündeki endişeler kapsamında yapıldığı belirtilmişti.

REKABET KURUMU: BİLGİSAYARLARA EL KONULMADI

Rekabet Kurumu, Reuters'a yaptığı açıklamada Temu hakkında inceleme ‌yürüttüğünü, ancak incelemenin soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirtti.

Rekabet Kurumu incelemeye ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

Halihazırda ‌basına da yansıyan ve ‍yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve ⁠tarafların haklarının korunması ⁠amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin ⁠gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara ‌el konulduğunu ileri sürmüştü ancak Rekabet Kurumu ‍bilgisayarlara el konulduğu açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Kaynak: Reuters