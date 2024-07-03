Temmuz Ayında Kar Sürprizi! O İl Beyaza Büründü

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Erzincan'da hava tersine döndü. 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktasına yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Temmuz Ayında Kar Sürprizi! O İl Beyaza Büründü

Erzincan’da Temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü.

Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

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