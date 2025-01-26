TEM'in Ortasında İlginç Anlar: Ücret Vermeden Kaçmak İsteyen Müşterisini Tekme Tokat Darbetti

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir taksi sürücüsü, ücreti ödemeden kaçmaya çalışan müşterisini yolun ortasında darp etti. Hayrete düşüren anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün gece saatlerinde TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi sürücüsü ücret ödemeyeceğini söyleyerek kapıyı açıp kaçmaya çalışan müşteriyi yolun ortasında tekme tokat darp etti.

Darbedilen yolcu yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde "Dayı tamam bırak dayı" sözleri duyuluyor.

Kaynak: İHA

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