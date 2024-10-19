Temeli 25 Yıl Önce Atılmıştı! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnşaatı Yeniden Başlattı

Bandırma’nın Paşakent Mahallesi’nde 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak tamamlanamayan Bandırma Kültür Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Hiçbir işlem yapılmadan atıl durumda kalan bina için harekete geçen Başkan Ahmet Akın, Bandırma Kültür Merkezi’nin çalışmalarını yeniden başlattı. 2025’in Aralık ayında bitirilmesi hedeflenen inşaat sonrasında Bandırma, kültür merkezine kavuşmuş olacak.

Bandırma Kültür Merkezi’nin yarım bırakılan kaba inşaatı devam ediyor. Elektrik tesisatlarının yapıldığı inşaatta yangın spring hattı montaj imalatı da sürüyor. Kütüphane alanı üzerindeki döşemenin demir kontrolünün yapılıp beton döküm imalatının gerçekleştiği binada cam giydirme cephe imalatının karkas montajına da başlandı. Gelecek aylarda kaba inşaatının bitirilmesi hedeflenen binada eş zamanlı olarak iç tesisat işleri de yürütülüyor.

İlçenin kültür sanat hayatına büyük katkı sağlaması hedeflenen Bandırma Kültür Merkezi, tamamlandığında yaklaşık 360 kişilik çok amaçlı salonu, toplantı salonu, sergi salonları, atölyeler, müzik çalışma salonları ve kafeteryası ile Bandırmalılara hizmet verecek.

Bandırma Kültür Merkezi inşaatının yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran vatandaş Esra Ersan, “5 yıl öncesinde eski bina burada yıkıldı ve yerine yenisi yapılacağı söylendi. İnşaat aşamasına başlandı fakat sonrasında biliyorsunuz yılan hikâyesine dönen, uzun zamandan beri tamamlanamayan Kültür Merkezi Binası’nın bir an önce bitmesini umut ediyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş Reyhan Şancı da “Çok uzun süredir gerçekten bekleme halindeydi inşaat. Mahallemiz adına çok umut verici ve sevindirici bir durum oldu bu hızlı gelişme. Şu anda da her gün burada şahit oluyoruz çok hızlı bir çalışma var. Kültür Merkezimize kısa sürede kavuşacağımızı düşünüyorum. Gençlerimiz adına özellikle çok faydalı bir kurum olacak. Çünkü içerisinde bulunacak olan sosyal etkinlikler, faaliyetler, her türlü organizasyonların mahallemiz ve Bandırma adına faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Bandırmalı Sema Eryılmaz ise “Daha aktif olacak, daha canlanacak diye düşünüyorum buraları. Çok sakindi çünkü. Böyle bir şeyin olması güzel oldu. Memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA