Temel Karamollaoğlu’nun Annesi Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.

Temel Karamollaoğlu’nun Annesi Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, cenazenin Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.'

Sinan Ateş Davası: 'Demirbaş'ı Olcay Kılavuz’un Evinde Bulduk' Diyen Polis Şefi için Yeni Talep Sinan Ateş Davasında O Polis Şefi İçin Yeni Talep
Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu
DEM Parti'den Hakkari Belediyesi'ne Kayyım Atanmasına Karşı İdare Mahkemesi'ne Başvuru DEM Parti'den İdare Mahkemesi'ne Kayyım Başvurusu
Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese De Adım Atamaz' 'Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese De Adım Atamaz'
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu