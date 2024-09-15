TEM'de Zincirleme Facia! 8 Araç Birbirine Girdi, Ölü ve Yaralılar Var
TEM İstoç mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'da TEM İstoç mevkiinde 8 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
Trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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