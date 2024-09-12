TEM'de 3 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza: 11 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada İstanbul istikametinde 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TEM'de 3 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza: 11 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu

Kaza, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, akşamüzeri Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde 3 TIR'ın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

TEM'de 3 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza: 11 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 1

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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