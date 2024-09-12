TEM'de 3 TIR'ın Karıştığı Zincirleme Kaza: 11 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada İstanbul istikametinde 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, akşamüzeri Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde 3 TIR'ın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA