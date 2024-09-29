TEM Otoyolu’nda Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Sarıyer TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu’nda Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan 34 CDA 883 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili sağ şeride çekerek, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili kapladı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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