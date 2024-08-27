TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar... Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alevler yol kenarındaki otlara da sıçrarken, sürücü otomobilden çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar... Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan M.H'nin kullandığı otomobil birden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın bir anda otomobili sardı. Sürücü M.H. otomobilini emniyet şeridine çekerek, araçtan inmeyi başardı.

Otomobil alev topuna dönerken, yangın yol kenarındaki otlara da sıçradı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobili saran alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan ise olmadı.

Kaynak: İHA

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