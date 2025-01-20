TEM Otoyolu’nda Feci Kaza, İki Sürücü de Burnu Kanamadan Kurtuldu

Ankara istikametinde ilerleyen tanker, bariyere ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen direk, İstanbul istikametinde seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken kaza sebebiyle otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA