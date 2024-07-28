TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! 1 Ölü

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre otoyol üzerinde seyir halindeki otomobile, motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem Boztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA