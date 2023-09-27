Televizyon binasına giren tilki ortalığı birbirine kattı

Bursa'da karnı acıkan tilki, soluğu Line TV'nin binasında aldı. Güvenlik kameraları tarafından televizyon binasına girişi ve çıkışı kaydedilen tilki ofis içerisinde her yeri birbirine kattı.

Son Güncelleme:

Bursa'da şehir merkezine nasıl geldiği bilinmeyen tilki, karnı acıkınca sığınacak yer aradı. Tilki, Bursa'dan yayın yapan Line TV'nin bahçesinde bir süre gezindi. Şaşkın tilki daha sonra ofislerin olduğu bölüme yöneldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen tilki, içeri girdikten sonra üst kattaki odaları dolaşmaya başladı.

Tilkiyi hem dışarı çıkarmak hem de çekmek isteyen televizyon çalışanları, 'kamera kaydı olmasaydı, ofisi tilki dağıttı desek kimse inanmaz' notunu düşerek videoyu sosyal medyada paylaştı. Bu video izlenme rekoru kırdı.

Şaşkın tilki uzun süre çıkış kapısını bulabilmek için yoğun çaba sarfetti. Kapıyı bulan tilki, geldiği yerden çıkarak gözden uzaklaştı.

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bombanın imha edilme anları kameraya yansıdı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bombanın imha edilme anları kameraya yansıdı
Yarkadaş ve Odatv arasında 'Ecevit' atışması: 'Karaoğlan' ismi nereden geliyor? Yarkadaş ve Odatv arasında 'Ecevit' atışması
Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı... Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı...
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu